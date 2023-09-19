Армения не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе, - Пашинян

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения не должна делать никаких резких, непросчитанных и «авантюрных» действий на фоне «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Armenpress.

«Хочу констатировать, что Республика Армения не участвует в военных действиях, и еще раз хочу констатировать, что Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе», — сказал он.

По его словам, Баку начал сухопутную операцию в непризнанной республике, азербайджанские силы пытаются прорвать линию соприкосновения и взять под контроль населенные пункты.

«Территория Нагорного Карабаха была атакована различными средствами, в том числе реактивной артиллерией, а затем против Нагорного Карабаха была развернута наземная операция с нескольких направлений», — сказал он.

Премьер-министр Армении заявил, что Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха.

«Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе»,— сообщил Пашинян.

По его словам, вооруженный конфликт в Нагорного Карабаха не был непредвиденным, и власти Армении «видели напряжение ситуации». «Мы считаем, что в первую очередь российские миротворческие силы должны принять меры. Во-вторых, ожидаем мер от Совета безопасности ООН»,— добавил премьер-министр.

Пашинян задался вопросом, почему Баку объявил о создании гуманитарного коридора для вывода населения, если называет операцию антитеррористической и обещает не наносить удары по гражданским объектам. «Если то, что они говорят, имело бы отношение к реальности, они бы призвали граждан оставаться в укрытиях и не выходить в места обстрелов. Логика, которую развивает Азербайджан, однозначно указывает на начало конкретных действий по этнической чистке», — сказал он.

Пашинян назвал «странной и загадочной» информацию, что Азербайджан официально проинформировал Россию о начале операции. «Конечно, это информация Азербайджана. Однако дело в том, что мы не получили никакой информации об этой операции от наших российских партнеров», — сказал он.

МИД России ранее сообщил, что российские миротворцы получили информацию об «антитеррористической операции» Баку в Нагорном Карабахе за несколько минут до ее начала. Данные о том, что Москва была «заблаговременно» предупреждена, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала не соответствующими действительности.

Отдельно Пашинян упомянул, что ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы «относительно стабильна» и существенных изменений там нет. Он также сказал, что «ряд внутренних и внешних сил», по его мнению, пытаются вовлечь Армению «в широкомасштабные военные действия». «Мы не должны позволять некоторым людям, некоторым силам ставить под сомнение внешнюю и внутреннюю государственность Армении», — добавил он.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях» в Нагорном Карабахе и начал обстрелы территории непризнанной республики, в том числе Степанакерта. В Баку утверждают, что обстреливают только военные объекты. Азербайджан требует вывода армянских войск и «смены режима» в регионе.

В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как «широкомасштабную агрессию». Ереван утверждает, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет, и призывает Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению боевых действий.