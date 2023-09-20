В Монголии состоялось мероприятие китайской чайной культуры

CentralAsia (MNG) - Во вторник в Мандалговь, центре аймака Дундговь, состоялось мероприятие китайской чайной культуры.

В рамках мероприятия прошла традиционная чайная церемония, дегустация чая, фотовыставка китайской чайной культуры и туризма и другие сопутствующие мероприятия.

Китай и Монголия должны использовать мероприятие чайной культуры в качестве моста для продвижения духа чайного пути, характеризующегося единством, сотрудничеством и новаторским прогрессом, а также для укрепления дружбы между двумя народами, сказал Ли Яньцзюнь, генеральный консул Китая в сомоне Замын-Ууд аймака Дорноговь.

«Монголия, особенно наш аймак, является важным узлом на «Чайном пути», поэтому я очень рад провести это мероприятие в провинции», - сказал Мөнхбат Цагаанхуу, губернатор аймака Дундговь.

Мероприятие является частью серии мероприятий под названием «Чай для гармонии: Культурный салон Яджи», стартовавшей в Монголии в мае этого года.

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