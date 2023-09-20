«Сибагро» построит свинокомплекс в Монголии мощностью 18 тыс. тонн свинины в год

CentralAsia (MNG) - «Сибагро» подписала соглашение с Монголией о строительстве в стране свиноводческого комплекса мощностью по производству 18 тысяч тонн свинины в год, сообщила российская компания.

Новая ферма будет выращивать и откармливать молодняк свиней, который будет поставляться в Монголию Восточно-Сибирским свиноводческим комплексом «Сибагро» в Бурятии.

«Наша территориальная близость к границам этой страны делает доставку животных быстрой и безопасной», - цитирует пресс-служба компании слова директора комплекса Юлии Шишкиной.

Проект строительства фермы сейчас находится на стадии подготовки и дорабатывается проектная документация. Компания не уточнила, сколько будет стоить проект и когда он будет завершен.

В компании заявили, что новая ферма может стать трамплином для выхода «Сибагро» на рынки Китая и Юго-Восточной Азии.

«Сибагро», вертикально интегрированная агробизнес-группа, основанная в Томске в 2000 году, владеет 14 животноводческими фермами и мясоперерабатывающими предприятиями в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах России.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения