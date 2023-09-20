Состоялась научная конференция, посвященная 60-летию подготовки франкоязычных специалистов в Монголии

CentralAsia (MNG) - В рамках 60-летия подготовки франкоязычных специалистов в Монголии 15 сентября 2023 года в библиотеке Государственного университета Монголии прошла международная конференция «Французский язык-60 лет». Представители шести стран приняли участие во встрече и обсудили французскую науку, отношения и сотрудничество между двумя странами, методы преподавания французского языка, перевод и культурологию.

До установления дипломатических отношений между нашими двумя странами французский язык преподавался в Монгольском государственном университете, и молодежь стала больше интересоваться французским языком, французской историей и культурой, чем раньше.

Гаэль Лаказ, профессор монголоведения Университета Сорбонны, и Мари Пио Луазо, профессор Университета Новой Сорбонны, приняли участие в дискуссии о теории и практике монголоведения во Франции и методах преподавания французского языка.

В 1963-1964 учебном году на кафедре иностранных языков лингвистического факультета Монгольского государственного университета был открыт первый пятилетний курс подготовки преподавателей-переводчиков французского языка, и теперь уже шестьдесят лет преподается французский язык.

На сегодняшний день высшее образование окончили более 560 преподавателей французского языка, переводчиков и исследователей. Также более 350 человек прошли обучение французскому языку на 2-3-летних вечерних курсах.

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