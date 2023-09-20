Атул Малхари Готсурве назначен следующим послом Индии в Монголии

CentralAsia (MNG) - Шри Атул Малхари Готсурве в настоящее время являющийся сосекретарем Министерства иностранных дел, был назначен следующим послом Индии в Монголии.

Ожидается, что он приступит к выполнению этой задачи в ближайшее время.

Шри Атул Малхари Готсурве (IFS:2004), заместитель генерального директора Индийского совета по культурным связям (ICCR), Нью-Дели.

Посол Атул Малхари Готсурве, срок полномочий которого в Северной Корее официально закончился в декабре 2020 года. Готсурве занимал должность посла Индии в Северной Корее с мая 2018 года.

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