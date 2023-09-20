Silver Elephant добивается продления лицензии на перезапуск монгольской угольной шахты

CentralAsia (MNG) - Добыча на шахте была остановлена ​​в мае 2023 года из-за падения цен на энергетический уголь и планового ремонта оборудования.

Компания Silver Elephant Mining получила необходимую продленную лицензию на проведение детальной оценки воздействия на окружающую среду (DEIA) для возобновления добычи угля в Улаан-Овоо в Монголии.

DEIA подлежит продлению каждые пять лет Министерством окружающей среды Монголии в соответствии с Законом страны о полезных ископаемых 2006 года и Законом об охране окружающей среды 1995 года.

В настоящее время компания владеет 100% прав на месторождения полезных ископаемых Улаан-Овоо и лицензий на добычу полезных ископаемых.

По оценкам, шахта, введенная в эксплуатацию в декабре 2010 года, вмещает 209 миллионов тонн измеренных и выявленных ресурсов угля.

Silver Elephant остановила добычу на шахте в мае 2023 года из-за снижения цен на энергетический уголь и планового ремонта оборудования.

В заявлении для прессы компания сообщила: «Цены на энергетический уголь в сентябре восстановились с мая; однако они все еще отстают от цен начала года».

В период с декабря 2022 года по май 2023 года предприятие Улаан-Овоо экспортировало 18 757 тонн угля в Китай через порт Эрээн-хото.

Генеральный директор Silver Elephant Джон Ли сказал: «2023 год был выдающимся годом для деятельности компании в Монголии, которая принесла денежный поток от экспорта угля из Улаан-овоо в Китай.

«Наши дочерние компании в Монголии тщательно контролируют расходы, готовясь возобновить экспорт угля, поскольку условия на рынке угля продолжают улучшаться вместе с ростом цен на нефть».

Проект Улаан-Овоо включает в себя один значительный угольный пласт, выступающий на поверхность. Он имеет «высоко востребованное качество»: NCV 5000 килокалорий на килограмм, зола 5% и сера 0,3%.

Silver Elephant заявила, что окончательно согласует цены на экспортный уголь с потенциальными покупателями, в то время как шахты и поставки угля будут по-прежнему находиться в режиме ожидания.

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