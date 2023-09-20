Традиционное монголо-чешское сотрудничество продолжается

CentralAsia (MNG) - На территории сомона Баянцагаан аймака Төв расположено совместное предприятие ООО «MongolCzech Metal», занимающееся добычей плавикового шпата.

Ежегодно эта компания экспортирует 100-150 тысяч тонн плавикового шпата. В целях безотходного использования минерального сырья в настоящее время ведется работа по строительству и вводу в эксплуатацию рядом с плавикошпатовой фабрикой обогатительной фабрики мощностью переработки 100-150 тысяч тонн руды в год.

Самым большим преимуществом строящейся обогатительной фабрики является то, что более 80% воды, используемой в промышленности, очищается и используется повторно, при этом промышленные отходы не попадают в окружающую среду.

Кроме того, сухие отходы завода можно смешивать с другими полезными ископаемыми для производства строительных материалов для удовлетворения местных нужд. С вводом в эксплуатацию и полной эксплуатацией обогатительной фабрики будет создано более 100 новых рабочих мест.

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