Монголия выставит на Азиатские игры самую большую команду из 430 человек за всю историю

CentralAsia (MNG) - Монголия впервые выставит на Азиатские игры в Ханчжоу свою самую большую команду из 403 спортсменов. Игры начнутся 23 сентября 2023 года.

«Это наша самая большая команда. Китай – наш хороший друг. Мы хотели выставить здесь большую команду. Мы будем соревноваться в 34 видах спорта, что также является рекордным показателем для Монголии на Азиатских играх», — сказал глава миссии монгольской делегации Ганбаатар Амгаланбаатар.

справа: Ганбаатар Амгаланбаатар

«Мы выставляем много спортсменов в командных видах спорта, поэтому у нас большой состав. Мы также стараемся поощрять молодежь Монголии заниматься спортом, и многие члены нашей команды — молодые люди», — отметил Ганбаатар.

По словам руководителя сборной Монголии по Азиатским играм, больше всего надежд страна на завоевание медали связывает с борьбой, где она завоевала 12 из 25 золотых медалей на Азиатских играх с момента своего первого участия в 1974 году. Монголия выставит команды по футболу, баскетбол, крикет и волейбол, но борьба — самый сильный вид спорта.

«Наши главные надежды на завоевание медалей, как и прежде, будут связаны с борьбой. Но мы также возлагаем большие надежды на стрельбу и бокс», — отметил Ганбаатар.

Между тем, мэр деревни Азиатских игр в Ханчжоу Ли Хуолинь, приветствовавший монгольскую команду на Азиатских играх, отметил, что главная цель деревни — «быть зеленой, умной, экономичной и этичной».

Помимо основной деревни спортсменов в Ханчжоу, в провинции Чжэцзян есть также пять деревень для зон соревнований в Нинбо, Вэньчжоу, Цзиньхуа, Тонлу и Чуньань.

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