Началась монгольско-китайская встреча представителей индустрии кашемира

CentralAsia (MNG) - Конференция монголо-китайской индустрии кашемира пройдет с 19 по 20 сентября в Цинхэ, столице производства чесаного кашемира.

В рамках промышленной встречи, совместно организованной Торгово-промышленной палатой по продовольствию, национальной продукции, импорту и экспорту животноводства Китая, Народным правительством Цинхэ, Монгольской ассоциацией шерсти и кашемира, представителями Монгольской сельскохозяйственной биржи и предприятия-члены Монгольской ассоциации шерсти и кашемира посетили фабрики переработчиков и производителей кашемировой продукции «Цинхэ».

В Китае проводится Международная выставка кашемира Цинхэ, которая в этом году станет 30-й по счету.

В мероприятии принимают участие около 30 производителей шерсти и кашемира Монголии.

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