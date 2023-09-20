Президент Хурэлсух встретился с Исполнительным секретарем Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

CentralAsia (MNG) - 19 сентября 2023 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, присутствующий на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, встретился с исполнительным секретарем Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагимом Тио.

В начале встречи президент Монголии заявил, что опустынивание является проблемой не только для Монголии, но и для Северо-Восточной Азии, и поблагодарил за поддержку решения о проведении 17-й Конференции Сторон Конвенции ООН по Борьба с опустыниванием (COP 17) в Улан-Баторе в 2026 году. Он также сообщил, что Монголия придает большое значение этой конференции и давно к ней готовится.

15-я Конференция Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, состоявшаяся в прошлом году в Абиджане, Республика Кот-д'Ивуар, укрепила лидерство и активные усилия Монголии и особенно уважила репутацию работы в области окружающей среды, а 17-я Конференция (COP17) была одобрена в поддержку организации Монголии в 2026 году.

Исполнительный секретарь Ибрагим Тио сообщил, что Секретариат Конвенции окажет всестороннюю поддержку, предоставит методические консультации и будет сотрудничать с организацией 17-й Конференции Сторон в Улан-Баторе.

Конвенция по борьбе с опустыниванием также отметила важность борьбы с опустыниванием, а также с деградацией земель и воды, а также защиты пастбищ и скотоводства. Исполнительный секретарь Ибрагим Тио посетит Монголию в 2024 году.

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