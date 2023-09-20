В Нагорном Карабахе погибли 27 человек, - омбудсмен Карабаха

CentralAsia (CA) - По информации, полученной из Степанакерта, в результате «антитеррористической» операции, объявленной Азербайджаном, в Нагорном Карабахе погибли 27 человек, из них двое — мирные жители, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян в соцсети X (бывший Twitter).

Число раненых, по словам Степаняна, превысило 200. Отмечается, что эти цифры не включают данные медучреждений Аскерана и Мартуни, поскольку пока не удалось установить с ними связь.

Из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов в Нагорном Карабахе эвакуировали более 7 тыс. человек, добавил Степанян.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя». В течение дня Нагорный Карабах подвергался массированным обстрелам. К вечеру в Баку сообщили о взятии под контроль в Карабахе «более 60 боевых позиций».

Власти непризнанной республики обратились к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры «с целью развязки сложившейся ситуации». В ответ Азербайджан заявил, что власти готовы встретиться «с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны». При этом в Баку подчеркнули, что не собираются прекращать боевые действия в Карабахе до роспуска правительства непризнанной НКР. Азербайджан также требует вывести армянские вооруженные силы из региона.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку хочет вовлечь Ереван в боевые действия. Он добавил, что в Нагорном Карабахе у Армении нет армии