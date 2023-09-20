Госдеп заявил о готовности Алиева к прекращению боев в Карабахе

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил готовность прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и провести встречу представителей Баку и населения непризнанной республики. Блинкен призвал к немедленному осуществлению этого, говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

«Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для урегулирования сохраняющихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе», — сказано в публикации.

Также Блинкен поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, подчеркнув, что США призывают Азербайджан к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к диалогу. Он отметил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя». В течение дня Нагорный Карабах подвергался массированным обстрелам.

Власти непризнанной республики обратились к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры «с целью развязки сложившейся ситуации». В ответ Азербайджан заявил, что власти готовы встретиться «с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны». При этом в Баку подчеркнули, что не собираются прекращать боевые действия в Карабахе до роспуска правительства непризнанной НКР. Азербайджан также требует вывести армянские вооруженные силы из региона.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку хочет вовлечь Ереван в боевые действия. Он добавил, что в Нагорном Карабахе у Армении нет армии.