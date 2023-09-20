Я думаю, это исторический момент, - президент Джо Байден на саммите «ЦА-США»

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден принял участие в работе первого Саммита глав государств «Центральная Азия и США» в Нью-Йорке.

Полный текст выступления:

«Для меня большая честь быть здесь, с вами, на нашем первом президентском саммите, со всеми президентами, сидящими за этим столом, и с госсекретарем.

Я считаю, что это исторический момент. Мы развиваем многолетнее тесное сотрудничество между Центральной Азией и Соединенными Штатами — сотрудничество, основанное на нашей общей приверженности суверенитету, независимости и территориальной целостности. На мой взгляд, эти принципы важны как никогда. И сегодня мы выводим наше сотрудничество на новую высоту.

Во-первых, мы укрепляем наше сотрудничество в борьбе с терроризмом, включая увеличение финансирования безопасности США в Центральной Азии.

Во-вторых, мы укрепляем региональные экономические связи. Например, мы создаем новую бизнес-платформу, которая дополнит нашу дипломатическую деятельность и лучше свяжет наш частный сектор в целях развития.

И мы также обсуждаем потенциал нового критического диалога по минеральным ресурсам для укрепления нашей энергетической безопасности и цепочек поставок на долгие годы вперед.

И в-третьих, мы запускаем новую инициативу по правам инвалидов.

И я хочу поблагодарить всех вас за сегодняшний плодотворный разговор, который уже состоялся. И я с нетерпением жду возможности работать со всеми вами, чтобы сделать еще больше в будущем. Я искренне с нетерпением жду продолжения нашей – этой встречи, потому что мы сильнее, и я искренне верю, что мир будет безопаснее, когда мы будем вместе – наши пять стран.

Итак, большое спасибо за ваши усилия. И я с нетерпением жду скорой встречи с вами, возможно, в одной из ваших стран. Спасибо», - сказал он, открывая саммит.

В работе саммита также приняли участие лидеры стран Центральной Азии: Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев.