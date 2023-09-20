В Ереване прошли столкновение митингующих и силовиков, пострадали 34 человека. Видео

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- 11:00, 20 сентября 2023
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- Обновлено: 11:06, 20 сентября 2023
|Предыстория: В Ереване начались протесты из-за обстрелов в Карабахе. Протестующие попытались прорваться в здание правительства
CentralAsia (CA) - В Ереване ночью на 20 сентября на акции протеста у здания правительства Армении начались стычки протестующих с полицией, передает «Коммерсант» со ссылкой на своего корреспондента.
По словам журналиста издания, силовики применяют светошумовые гранаты для разгона протестующих.
О применении светошумовых гранат также сообщает армянское издание News.am. По его данным, в какой-то момент люди начали бросать бутылки в сотрудников полиции. Собравшиеся скандировали: «Никол — предатель».
Корреспондент «Коммерсанта» сообщал, что протестующие, собравшиеся на площади Республики, пытались прорваться в здание правительства Армении. Они перекрыли проспект Тиграна Меца рядом со зданием правительства, а также другие въезды на площадь.
Минздрав Армении сообщил, что в результате столкновений между полицейскими и протестующими у здания правительства пострадали 34 человека — 16 силовиков и 18 гражданских.
К утру участники акции протеста у здания правительства в основном разошлись, обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Протесты в Ереване начались днем 19 сентября, демонстранты требуют от властей, в том числе от премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отреагировать на военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.