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В Ереване прошли столкновение митингующих и силовиков, пострадали 34 человека. Видео
Предыстория: В Ереване начались протесты из-за обстрелов в Карабахе. Протестующие попытались прорваться в здание правительства

CentralAsia (CA) -  В Ереване ночью на 20 сентября на акции протеста у здания правительства Армении начались стычки протестующих с полицией, передает «Коммерсант» со ссылкой на своего корреспондента.

По словам журналиста издания, силовики применяют светошумовые гранаты для разгона протестующих.

О применении светошумовых гранат также сообщает армянское издание News.am. По его данным, в какой-то момент люди начали бросать бутылки в сотрудников полиции. Собравшиеся скандировали: «Никол — предатель».

Корреспондент «Коммерсанта» сообщал, что протестующие, собравшиеся на площади Республики, пытались прорваться в здание правительства Армении. Они перекрыли проспект Тиграна Меца рядом со зданием правительства, а также другие въезды на площадь.

Минздрав Армении сообщил, что в результате столкновений между полицейскими и протестующими у здания правительства пострадали 34 человека — 16 силовиков и 18 гражданских.

К утру участники акции протеста у здания правительства в основном разошлись, обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Протесты в Ереване начались днем 19 сентября, демонстранты требуют от властей, в том числе от премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отреагировать на военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

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