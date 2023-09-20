Рядом с аэропортом в Сочи слышали взрыв, после которого начался пожар на топливом резервуаре. Видео

CentralAsia (CA) - В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, площадь пожара составляет 96 кв. м, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины произошедшего выясняются», — написал он в телеграм-канале.

В службе «112» сообщили «РИА Новости», что пожар произошел неподалеку от нефтебазы и аэропорта Сочи. В пресс-службе аэропорта агентству заявили, что авиагавань работает в штатном режиме.

Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщают, что пожар произошел после звуков взрыва около 5:00 мск. По данным SHOT, горит резервуар с 1200 т керосина, площадь пожара — примерно 100 кв. м, угрозы распространения огня нет, возгорание тушат. Канал пишет, что, по предварительным данным, произошедшее может быть последствием атаки беспилотника.

Очевидцы сообщают, что пожару предшествовал взрыв. Слышали звук, похожий на раскат грома, около пяти утра.