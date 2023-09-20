Генпрокуратура Казахстана начала расследование против племянника Назарбаева – Самата Абиша по делу о январских событиях

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование в отношении Самата Абиша — племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиш по факту превышения власти и должностных полномочий во время «январских событий», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что следствие сопряжено с изучением значительного объема секретной документации и «в интересах следствия иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению».

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конституции Казахстана все равны перед законом и судом, по итогам расследования будет принято законное процессуальное решение.

Ранее бывший глава пятого департамента КНБ Руслан Искаков заявил в суде, что во время январских событий приказы ему отдавал Самат Абиш. По его словам, через год после допроса по его уголовному делу его показания засекретили — чтобы скрыть роль Абиша, считает Искаков.

«Они пытаются запретить мне говорить, что я исполнял приказ Абиша», — цитирует Искакова КазТАГ.

Генерал Самат Абиш был заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, которого в апреле текущего года приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену. Масимов был задержан 8 января 2022 года, после беспорядков, охвативших страну в начале того месяца. Вскоре были заключены под стражу три его бывших заместителя, четвертый – Абиш — остался на свободе. Его уволили из КНБ, но арестовывать не стали.

В марте 2022 года генпрокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что против Масимова и трех его замов следствию удалось собрать доказательства вины, а против Самата Абиша — нет. Спустя три месяца зампред КНБ Аскар Амерханов заявил, что Абиш «находится в орбите следствия» по делу о январских событиях и дает показания.

Самат Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде.

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