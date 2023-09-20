Мирзиёев на Генассамблее ООН призвал не допускать случаев религиозной нетерпимости и исламофобии

CentralAsia (UZ) - Выступая 19 сентября на 78-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о недопустимости проявлений религиозной нетерпимости, сообщается на сайте президента РУз.

«Мы считаем, что нельзя допускать случаев религиозной нетерпимости и исламофобии, которые в последнее время наблюдаются в некоторых странах», — сказал Мирзиёев.

Он предложил создать в Узбекистане под эгидой ЮНЕСКО Международный центр межрелигиозного диалога и толерантности и провести в 2024 году международную конференцию на тему «Ислам – религия мира и добра».

«Мы по праву гордимся тем, что наша страна является родиной таких великих ученых и мыслителей, как Аль-Хорезми, Беруни, Имам Бухари, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, которые внесли бесценный вклад в развитие мировой науки и культуры, показали, что ислам – это религия мира, знаний и просвещения», — отметил президент Узбекистана.

Мирзиёев рассказал об успехах в реформировании Узбекистана и целях властей на ближайшее будущее, а также выступил с рядом международных инициатив:

провести в Узбекистане в 2024 году под эгидой ООН всемирную конференцию «Социальная защита: путь к устойчивому развитию»;

создать при ООН рабочую группу по содействию развитию молодежи Центральной Азии и разработать молодежную повестку региона на период до 2030 года;

провести в 2024 году в Узбекистане Азиатский форум женщин для обсуждения вопросов реализации их потенциала в управлении делами общества и государства;

учредить «Центральноазиатский климатический диалог»;

принять резолюцию «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность во имя общего процветания» и провести в Самарканде международный климатический форум;

сплотиться в борьбе с такими общими угрозами, как международный терроризм.

Президент Узбекистана отметил, что международная безопасность напрямую связана с процессами в Афганистане.

«В этой стране сложилась новая ситуация, которая требует особых подходов к решению афганского вопроса. Будет большой ошибкой снова оставить Афганистан один на один с его проблемами. Игнорирование, изоляция и введение санкций усугубляют положение простого афганского народа. Мы считаем, что гуманитарная помощь афганскому народу не должна ослабевать», — заявил Мирзиёев.

Он отметил необходимость разработки механизма для направления замороженных международных активов Афганистана на решение острых социальных проблем в этой стране.

«Выступая сегодня с этой высокой трибуны, я призываю мировое сообщество объединиться в решении проблемы Афганистана. В этой связи считаю принципиально важным под руководством Организации Объединенных Наций выработать согласованную и конструктивную позицию по Афганистану», — сказал президент Узбекистана.

В тот же день Шавкат Мирзиёев встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На переговорах отмечалось, что сотрудничество между Узбекистаном и ООН в последние годы достигло «беспрецедентно высокого уровня».

«Успешно реализуется порядка 140 совместных программ и проектов. По инициативе узбекской стороны принято 6 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, действует Трастовый фонд для социальной поддержки населения региона Приаралья. Узбекистан избран членом ряда авторитетных структур ООН и активно участвует в их деятельности. Совместно проводятся крупные международные мероприятия с глобальной повесткой, в частности по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, развития туризма, борьбы с бедностью и климатическими изменениями», — рассказали в пресс-службе Мирзиёева.

По итогам встречи стороны договорились разработать «дорожную карту» по приоритетным направлениям углубления полномасштабного партнерства между Узбекистаном и ООН.