В Нагорном Карабахе объявлено о прекращении огня. Армию республики расформируют. Войска Армении будут выведены

CentralAsia (CA) - Власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Соглашение вступает в силу с 13:00 20 сентября, сообщает 24News со ссылкой на инфоцентр непризнанной республики. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку.

По информации властей непризнанной республики, решение об одностороннем прекращении огня было достигнуто при посредничестве российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе.

«Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полное разоружение вооруженных формирований Армии обороны Нагорного Карабаха и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха»,— поясняют в информационном центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В Степанакерте также заявляют, что «вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч».

Азербайджан 19 сентября объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. Азербайджанская сторона настаивала, что удары наносятся только по военным целям. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверяет, что остановит операцию, если армянские военные сложат оружие. Минобороны Армении говорило, что в Карабахе нет формирований армянской армии.

Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян, в свою очередь, заявил, что к утру 20 сентября в Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека, в том числе 7 мирных жителей, более 200 человек, в том числе 35 гражданских, получили ранения.