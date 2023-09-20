Нехватка воды и изменения климата. О чём ещё говорил президент Казахстана на сессии Генассамблеи ООН

CentralAsia (KZ) - Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на общих дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Нам нужна новая оценка, которая позволит решить насущные глобальные экономические проблемы, обеспечивая при этом право на развитие. Для этого нам необходима открытая, прозрачная и инклюзивная многосторонняя торговая система, основанная на принципах и правилах ВТО. Нам также необходимо подумать об усовершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности», – сказал президент Казахстана.

Он отметил, что в прошлом году почти 10% населения Земли столкнулось с проблемой голода. Глава государства предложил активизировать добровольный обмен информацией о продовольственной безопасности, включая объёмы производства, а также экспорта и импорта продовольственных товаров.

«Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика. Казахстан уже является надёжным звеном, через которое проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. Транскаспийский международный транспортный маршрут – так называемый «Средний коридор» – может значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путём», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Затронул президент Казахстана и проблему изменения климата.

«Необходимость срочных действий по борьбе с изменением климата рискует превратиться в клише. Но это опасное клише, потому что для придания приоритета защите окружающей среды срочно требуются немедленные, эффективные и трансформационные шаги. Центральная Азия – один из её передовых рубежей. Даже если мы успешно ограничим повышение глобальной температуры до 1,5 градусов к 2030 году, что выглядит всё менее вероятным, в Центральной Азии мы столкнемся с повышением температуры на 2-2,5 градуса», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В нашем регионе нехватка воды создаёт серьёзные экономические и другие вызовы в бассейнах трансграничных рек.

«Подобная ситуация будет наблюдаться во всём мире: к 2040 году глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40%. Поэтому мы должны объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы наряду с мерами по борьбе с изменением климата», – подчеркнул президент Казахстана.

Он напомнил, что в следующем году Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала и продолжит работу по предотвращению дальнейшей деградации окружающей среды. Вопросом общего приоритета, требующим долгосрочного международного сотрудничества, должно стать и спасение Каспийского моря, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства с трибуны Генеральной ассамблеи ООН представил краткую информацию о внутренних реформах Казахстана, в основе которых лежат принципы справедливости, равенства, непредвзятости и свободы.

«Я возлагаю свои надежды на молодое поколение, которое поведёт нашу страну в будущее. На родине и за рубежом мы работаем ради этого лучшего будущего. Давайте возродим дух единства и коллективных действий, который лежит в основе Организации Объединённых Наций. Будем помнить, что общая приверженность построению лучшего мира должна быть выше наших различий. Казахстан готов сотрудничать со всеми государствами – членами ООН в деле построения более светлого, справедливого и устойчивого мира», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

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