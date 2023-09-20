Токаев: Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма

CentralAsia (KZ) - Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на общих дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы приветствуем «Новую повестку дня для мира» генерального секретаря. Этот стратегический документ должен противостоять вакууму доверия и растущей враждебности в мире», – сказал президент Казахстана.

Он отметил, что на Саммите будущего, который пройдёт в 2024 году, Казахстан будет играть конструктивную и поддерживающую роль в принятии Пакта будущего.

«Но поиск мира – это не только запрет оружия или подписание деклараций. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог. Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Казахстан стал соавтором резолюции Генассамблеи ООН против осквернения священных книг.

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