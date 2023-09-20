Пашинян: Армения не участвовала в подготовке заявления о перемирии в Карабахе

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения не участвовала в формировании текста заявления Нагорно-Карабахской республики (НКР) о прекращении огня и роспуске армии, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с обращением к нации, передает Аrmenpress.

По его словам, если российские миротворцы сделали подобное предложение, значит на них полностью лежит ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха.

Пашинян также отметил, что для Еревана непонятны заявления Степанакерта о выводе ВС Армении из Нагорного Карабаха. Он заявил, что с августа 2021 года в НКР не было армянских военных подразделений. «Упоминание Армении в тексте, не связанном с Армений, оправдывает мои вчерашние высказывания о том, что одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия. Если бы было возможно втянуть Армению, то глубинной целью этого должны были стать независимость и суверенитет Армении», — добавил премьер.

Пашинян уточнил, что Армения принимает к сведению решение властей НКР и «продолжит следить за развитием событий».

Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что остановит операцию, если армянские военные сложат оружие. Минобороны Армении настаивает, что в Карабахе не было армянской армии. По данным Еревана, в результате обстрелов в НКР погибли 32 человека.

Днем 20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня.

В числе договоренностей:

вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента;

расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха;

вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации»;

вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлахе 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч», говорится в сообщении.