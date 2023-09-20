В Таджикистане сержант, выбривший на головах новобранцев слово «Конибодом», осужден на 5 лет

CentralAsia (TJ) - Военный суд в городе Худжанде в Таджикистане 18 сентября приговорил к пяти годам лишения свободы младшего сержанта Мухриддина Исмоилова, который выбрил на головах девяти новобранцев слово «Конибодом» - географическое название их малой родины, сообщили «Азия-Плюс» в суде.

Приговор был вынесен на основании статьи 391, ч.1 УК РТ (Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти).

В приговоре суда отмечается, что Мухриддин Исмоилов унижал новобранцев своими действиями, демонстрируя свое превосходство.

«Чтобы привлечь внимание и заслужить признание, он, совместно с другим сержантом, сфотографировал солдат, подвергшихся унижению, и разместил эти фотографии в Интернете после окончания своей военной службы 15 июня», - отметили в суде.

Этот случай стал уже вторым за последние несколько месяцев, когда военнослужащие были привлечены к ответственности за несоблюдение военных норм в воинских частях Таджикистана.

В апреле текущего года в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как старшие сослуживцы жестоко избивают молодых солдат (при помощи рук, досок и ног) в одной из воинских частей пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в городе Канибадам Согдийской области.

Это видео вызвало негодование и волну критики в адрес армейского руководства. Вскоре после его публикации Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.

Следствие установило, что видео было снято в конце 2022 года, и после расследования офицера и семерых солдат воинской части ГУ Пограничных войск ГКНБ были приговорены к лишению свободы на срок от 9 до 11 лет за избиение новобранцев.

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