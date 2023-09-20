В Нагорном Карабахе машина с российскими военными попала под обстрел, есть погибшие

- Азия и мир, политика
- 22:17, 20 сентября 2023
- Просмотров: 3704
|Предыстория: Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Карабахе
CentralAsia (CA) - В Нагорном Карабахе, в районе населенного пункта Джанятаг 20 сентября под обстрел из стрелкового оружия попал автомобиль с российскими военными. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В результате обстрела находившиеся в машине военные погибли. Число погибших не уточняется, также неизвестно, кто вел огонь.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе объявлено о прекращении огня. По информации властей непризнанной республики, решение об одностороннем прекращении огня было достигнуто при посредничестве российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе.