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В Нагорном Карабахе машина с российскими военными попала под обстрел, есть погибшие
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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CentralAsia (CA) -  В Нагорном Карабахе, в районе населенного пункта Джанятаг 20 сентября под обстрел из стрелкового оружия попал автомобиль с российскими военными. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В результате обстрела находившиеся в машине военные погибли. Число погибших не уточняется, также неизвестно, кто вел огонь.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе объявлено о прекращении огня. По информации властей непризнанной республики, решение об одностороннем прекращении огня было достигнуто при посредничестве российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе.

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