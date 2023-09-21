Монголия и Китай договорились углублять сотрудничество в сфере безопасности

// Синьхуа

CentralAsia (MNG) - Китай и Монголия будут работать вместе над углублением двустороннего сотрудничества в области безопасности, чтобы способствовать развитию своих стран и защищать региональный мир и стабильность, заявили Ван И, член Политбюро ЦК КПК (КПКК), и секретарь Совета Национальной безопасности Монголии Энхбаяр Жадамба во вторник во время их заседания.

Китай и Монголия, связанные горами и реками, разделяющие и радость, и горе, являются хорошими соседями и хорошими партнерами, пользующимися прочным взаимным доверием, глубокой дружбой и совпадающими интересами, сказал Ван И Энхбаяру.

В прошлом году главы государств двух стран провели успешную встречу, в ходе которой обе стороны обязались совместно строить сообщество общего будущего между двумя странами, выводя двусторонние отношения на новый уровень, сказал Ван, который также является директором Аппарат Комиссии по иностранным делам НПКСК.

Будучи всеобъемлющим стратегическим партнером и близким соседом, Китай всегда уважает путь развития, самостоятельно выбранный монгольским народом. Китай готов работать с Монголией для реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, и для углубления двустороннего сотрудничества в области безопасности, чтобы обеспечить надежную гарантию общего развития двух стран, а также регионального мира и стабильности, сказал Ван И.

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