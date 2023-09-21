Глава монголо-белорусской парламентской группы посетит Беларусь в ноябре

CentralAsia (MNG) - На днях Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик встретился с председателем комитета по внешней политике и безопасности Великого Государственного Хурала Монголии, главой монголо-белорусской парламентской группы Энх-Амгаланом Бямбасурэном.

Энх-Амгалан Бямбасурэн и Дмитрий Горелик обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в сфере экономики, гуманитарной и культурной деятельности, а также реализации перспективных двусторонних проектов. Белорусский посол приветствовал активизацию межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Монголией.

Энх-Амгалан выразил уверенность, что его визит в Минск в ноябре 2023 года придаст необходимый импульс продуктивному взаимодействию белорусского и монгольского парламентов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения