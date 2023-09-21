Китай, Россия и Монголия провели встречу высоких представителей по вопросам безопасности

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CentralAsia (MNG) - Во вторник Китай, Россия и Монголия провели встречу высокопоставленных чиновников безопасности в Москве.

Член Политбюро ЦК КПК, руководитель аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и секретарь ЦК КПК Энхбаяр Жадамба На заседании присутствовал Совет национальной безопасности Монголии.

Северо-Восточная Азия является одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира, а также одним из регионов, где сосредоточены горячие точки глобальной безопасности, сказал Ван И, добавив, что регион содержит важные возможности для развития, но также сталкивается с серьезными проблемами.

Являясь важными странами региона, Китай, Россия и Монголия являются дружественными соседями, которые разделяют общие интересы и являются дружественными партнерами, которые помогают друг другу, сказал Ван И, подчеркнув, что укрепление трехстороннего сотрудничества в новой ситуации имеет врожденные географические преимущества и глубокую традицию, что соответствует общим интересам трех стран и помогает достичь консенсуса по региональному развитию.

Ван сказал, что во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в прошлом году главы государств Китая, России и Монголии провели успешную встречу и достигли важного консенсуса, который наметил курс будущего трехстороннего сотрудничества.

Энхбаяр заявил, что развитие добрососедского и дружественного сотрудничества с Китаем и Россией является основным направлением дипломатии Монголии. Он добавил, что Монголия выступает против однополярности и проведения идеологических линий, а также готова продолжать укреплять политическое взаимное доверие с Китаем и Россией, превращая трехстороннее сотрудничество в модель регионального сотрудничества.

Патрушев заявил, что три страны имеют схожие позиции по основным международным и региональным вопросам и будут совместно противостоять внешнему вмешательству, предотвращать цветные революции, придерживаться многосторонности и устанавливать справедливый и разумный международный порядок.

Три стороны будут совместно реализовывать важный консенсус, достигнутый главами государств трех стран, использовать третий Форум международного сотрудничества «Пояс и путь» как возможность усилить синергию между инициативой «Пояс и путь», Евразийским экономическим союзом и Стратегия развития Степьной дороги, углубление взаимовыгодного сотрудничества и ускорение общего развития.

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