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Глава МИД Монголии встретилась с министром иностранных дел Беларуси в Нью-Йорке

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх провела переговоры с главой МИД Беларуси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны подчеркнули конструктивный характер отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также обсудили обмен визитами, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и поставки техники.

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