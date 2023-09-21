Президент Монголии встретился с президентом Республики Казахстан

CentralAsia (MNG) - 19 сентября 2023 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, принимающий участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, принял и встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым по его просьбе.

Президент Монголии отметил, что он привержен расширению и развитию дружественных отношений и сотрудничества со страной, которую связывают история, духовность, наследие и традиции.

Было взаимно выражено, что для не имеющих выхода к морю и развивающихся стран, расположенных в регионе Центральной Азии, существует широкая возможность для обмена опытом развития и дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

Главы государств двух стран согласились, что желательно диверсифицировать номенклатуру экспортных и импортных товаров, тем самым увеличив товарооборот, «Дорожную карту активизации торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Казахстаном на 2023-2025 годы» и скорое создание бизнес-центра.

Они обсудили реализацию крупных проектов и программ в будущем, обмен опытом в горнодобывающей отрасли, расширение сотрудничества на региональной и международной арене и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По этому случаю президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил намерение посетить Монголию с государственным визитом в 2024 году.

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