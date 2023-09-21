Президент Монголии Хурэлсух встретился с Президентом Швейцарской Конфедерации

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа в настоящее время участвует в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

Президент Монголии принял президента Швейцарской Конфедерации Алена Берсе по его просьбе во время участия в общих комментариях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны обменялись мнениями по развитию отношений и сотрудничества, в том числе совместному празднованию 60-летия установления дипломатических отношений в 2024 году, а также другим вопросам, представляющим взаимный международный интерес.

Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе отметил, что сложная геополитическая ситуация создает трудности для многостороннего сотрудничества между странами.

Он с благодарностью принял приглашение посетить Монголию в 2024 году.

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