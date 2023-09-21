Министр иностранных дел Батцэцэг встретилась с министром иностранных дел Португалии Жоау Гомешом Кравиньо

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх провела встречу с министром иностранных дел Португалии Жоау Гомешом Кравиньо 19 сентября текущего года в рамках своего участия в Общих комментариях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи, в связи с 50-летием установления дипломатических отношений между Монголией и Португалией в следующем году, состоялся подробный обмен мнениями о расширении и развитии связей и сотрудничества между двумя странами в сферах торговли, инвестиций, экономики, окружающая среда, возобновляемые источники энергии и туризм.

Одновременно министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравиньо подписали «Соглашение между Монголией и Республикой Португалия об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных или специальных паспортов».

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