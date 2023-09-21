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Батцэцэг встретилась с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх 19 сентября провела краткую встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна, участвуя в общих комментариях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи они обсудили ход отношений и сотрудничества между Монголией и Эстонией, а также обменялись мнениями о возможности взаимовыгодного расширения и развития отношений между двумя странами в сфере информационных технологий и электронного правительства.

Также стороны обсудили возможность создания Межправительственной комиссии (МПК) для повышения уровня и частоты двустороннего диалога.

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