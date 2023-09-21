Ильхам Алиев: Азербайджан успешно завершил операцию в Нагорном Карабахе и восстановил свой суверенитет

Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением, в котором заявил, что в результате «антитеррористических мероприятий» в непризнанном Нагорном Карабахе и их «успешного завершения» страна восстановила свой суверенитет, передает Report.

По его словам, большая часть армянской армии, размещенной в Нагорном Карабахе, «была полностью уничтожена». «Уничтожена и выведена из строя военная техника [армянской стороны]», — утверждает Алиев. По его словам, вопреки соглашению, заключенному после Второй карабахской войны в ноябре 2020 года, Армения «в течение трех лет не выводила свои вооруженные силы и технику с нашей территории». Он отметил, что Азербайджан «пошел бы до конца», если бы вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие. Сейчас армянские формирования начали сдавать оружие, добавил он.

Алиев заявил, что перед началом операции потребовал, чтобы армянское население Карабаха не подвергалось ударам.

«Мы добились этого, используя как высокоточное оружие, а также благодаря профессионализму наших вооруженных сил. В то же время, было дано указание, что гражданская инфраструктура тоже не должна пострадать, но военная инфраструктура должна быть выведена из строя», — сказал президент страны.

Президент заявил, что руководство Армении показало политическую компетентность в ситуации с «операцией» в Карабахе и Баку это оценивает. Позиция армянских властей по ситуации в непризнанной республике дает надежды на заключение мирного договора, считает Алиев.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. В течение суток непризнанная Нагорно-Карабахская республика, в том числе ее столица Степанакерт, подвергалась обстрелам. Баку требовал роспуска правительства НКР и вывода армянских военнослужащих.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе нет армянских военнослужащих с ноября 2020 года. Уполномоченный по правам человека в НКР Гегам Степанян сообщил, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли 32 человека. По его данным, среди погибших семь мирных жителей, в том числе два ребенка. Больше 200 человек пострадали.

20 сентября власти непризнанной республики и Азербайджан объявили, что «при посредничестве командования российского миротворческого контингента» достигнуто соглашение о прекращении огня. Согласно договоренностям, из Карабаха должны быть выведены оставшиеся подразделения и военнослужащие вооруженных сил Армении, вооруженные формирования армии обороны Нагорного Карабаха будут полностью расформированы. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения.