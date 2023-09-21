Армения обвинила Азербайджан в обстреле своей территории. Азербайджан опроверг заявление

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CentralAsia (CA) - Министерство обороны Армении сообщило, что 20 сентября около 22:50 по местному времени подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе населенного пункта Сотк Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения и назвало информацию об обстреле ложной.

Село Сотк расположено в 5 км от границы Армении с Азербайджаном — и в нескольких десятках километров от Нагорного Карабаха.

С 13:00 20 сентября в Нагорном Карабахе установлен режим прекращения огня. Минобороны Азербайджана сообщило о приостановлении «антитеррористической операции». Армия Нагорного Карабаха, в свою очередь, объявила о решении сложить оружие и прекратить огонь в одностороннем порядке.

Азербайджан 19 сентября начал обстрелы территории НКР, объявив об «антитеррористических мероприятиях локального характера». Спустя сутки стороны договорились о прекращении огня при условии, что армия непризнанной республики будет расформирована.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что цель Азербайджана — втянуть Ереван в боевые действия. Власти Армении не стали оказывать какую-либо помощь НКР.