В Нагорном Карабахе в результате боевых действий погибли 200 человек, - омбудсмен НКР

CentralAsia (CA) - В результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 200 человек. Об этом заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.

«По состоянию на 21:30 20 сентября, по данным офиса защитника прав человека, зафиксировано не менее 200 погибших и более 400 раненых»,— написал Степанян в соцсети Х (ранее — Twitter).

По его словам, среди мирных жителей количество раненых превысило 40 человек, 13 из них — дети. Среди погибших — 10 мирных жителей, половина из которых — дети.

Азербайджан 19 сентября начал обстрелы территории НКР, объявив об «антитеррористических мероприятиях локального характера». Спустя сутки стороны договорились о прекращении огня при условии, что армия непризнанной республики будет расформирована. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Пашинян заявлял, что цель Азербайджана — втянуть Ереван в боевые действия. Власти Армении не стали оказывать какую-либо помощь НКР.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к гражданам заявил, что все поставленные задачи «операции» в Нагорном Карабахе были выполнены за сутки и страна восстановила свой суверенитет.