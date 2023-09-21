Токаев, выступая в Нью-Йорке, призвал реформировать Совбез ООН

CentralAsia (KZ) - В ходе пленарного заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом к реформированию Совета Безопасности организации, включая в его работу развивающиеся страны, сообщает Акорда.

«Глубоко убежден, что голоса «средних держав» и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности», — сказал Токаев.

Совет Безопасности ООН несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он состоит из 15 членов – пяти постоянных (Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, обладают правом вето) и десяти непостоянных, которые избираются на два года.

Президент Казахстана отметил, что сегодня человечество вступает в очередной период геополитического противостояния.

«Суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН. Разрушение этих столпов ложится все более тяжелым бременем на существующую систему международных отношений и порождает конфронтацию.

Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к точке невозврата», — подчеркнул Токаев.

Он пояснил, что такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, которые являются двигателем экономики, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию.

«Сложившиеся негативные тенденции еще более усугубляют страдания людей. 108 млн человек являются вынужденными переселенцами, более 1 млрд живут в нищете, 2 млрд не имеют доступа к основным лекарственным средствам. Конечным результатом может стать потеря человечеством уверенности в стабильном развитии мира в будущем. Молодое поколение больше не верит, что мир, который они унаследуют, будет лучше. Поэтому Казахстан считает необходимым вновь заявить о своей непоколебимой приверженности принципам Устава ООН», – заявил Токаев.

Президент Казахстана призвал решать международные споры только путем дипломатии и диалога.

«Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права. В этой связи Казахстан высоко оценивает все усилия и планы, предлагаемые различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса. В разрешении международных споров всегда должны преобладать дипломатия и диалог. Поэтому мы должны сообща приложить максимум усилий для стабилизации единственной существующей системы глобальных институтов», – пояснил Токаев.

Он указал, что из всех вызовов, с которыми сталкивается человечество, пожалуй, самым разрушительным является угроза применения ядерного оружия, и призвал пересмотреть логику ядерной повестки дня.

«Только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность. В этой связи Казахстан заявляет о своей неизменной приверженности Договору о запрещении ядерного оружия», — подчеркнул президент Казахстана.

По мнению Токаева, стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности.

Токаев заявил, что Казахстан – миролюбивое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и находится в постоянном поиске мирного решения международных проблем.

«Независимость, территориальная целостность и суверенитет – основные принципы, которыми мой народ будет руководствоваться и сейчас, и в будущем», — сказал президент Казахстана.

В своем выступлении Токаев отметил, что COVID-19 показал уязвимость государств перед будущими биологическими рисками и угрозами, и предложил создать Международное агентство по биологической безопасности.

Кроме того, президент Казахстана выступил за:

межрелигиозный и межконфессиональный диалог: «Мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении Ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма»;

открытую, прозрачную и инклюзивную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах ВТО (Всемирной торговой организации);

совершенствование системы глобальной продовольственной безопасности: «Мы должны совместно обеспечить прозрачный мониторинг финансирования международным сообществом мер реагирования на продовольственные кризисы. Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика»;

должное финансирование определенных ООН «Позитивных мер по борьбе с изменением климата», таких как инвестиции в создание «зеленых» рабочих мест, прекращение субсидирования использования ископаемых видов топлива, обеспечение справедливости, инклюзивности и участия женщин во всех климатических действиях на различных уровнях;

открытие в Алматы Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике;

создание в Алматы Регионального центра ООН по Целям в области устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана.

«Давайте возродим дух единства и коллективных действий, который лежит в основе Организации Объединенных Наций. Будем помнить, что общая приверженность построению лучшего мира должна быть выше наших различий», — призвал президент Казахстана в заключение своей речи.

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