В Ереване прошел митинг с требованием отставки премьера Пашиняна. Оппозиция разработала план смены власти

CentralAsia (CA) - В Ереване вечером 20 сентября несколько тысяч человек вышли на площадь перед зданием правительства страны. Они выкрикивали лозунги с требованием отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.

Как сообщает News.am, протестующие забрасывали полицейских, оцепивших здание правительства, камнями, бутылками и яйцами. «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в Ереване передает, что в ходе столкновений протестующих с правоохранителями пострадал как минимум один боец спецназа — у него перебинтована голова. По данным агентства, на митинге задержаны девять человек.

На митинге у здания правительства Армении в Ереване представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что парламентская оппозиция создала комитет, который будет координировать действия по отстранению Никола Пашиняна от власти, передает Аrfd.

«Вчера почти все оппозиционные партии провели многочасовые обсуждения, в результате чего сформирована «дорожная карта» по выходу из сложившейся ситуации»,— сказал Сагателян. «Мы разработали программу действий, конечная цель которой — отстранение от власти действующего режима»,— добавил он.

Сагателян подчеркнул, что время для действий не прошло, а если допустить промедление, то Армения потеряет области Сюник и Гегаркуник.

Сюник находится на юге Армении и граничит с Азербайджаном на востоке и западе, фактически разделяя две части государства, Гегаркуник расположена на востоке Армении на границе с Азербайджаном, на ее территории находится озеро Севан.

Оппозиция занимает в Национальном собрании Армении 29 мест (из них 15 — у «Дашнакцутюн»), остальное 71 место принадлежат проправительственной коалиции «Гражданский договор».

19 сентября азербайджанские власти начали «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В тот же день у здания правительства в Ереване прошли массовые протесты, в результате которых были госпитализированы несколько человек, в том числе полицейские. Демонстранты скандировали: «Никол — предатель!» Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о призывах к свержению конституционного строя республики.

20 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Текст был подготовлен при посредничестве российских миротворцев.

Никол Пашинян впервые был избран на должность премьер-министра Армении 8 мая 2018 года. 2 августа 2021 года президент Армении Ваагн Хачатурян вновь подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром. Тогда на выборах главным соперником Никола Пашиняна был экс-президент Армении Роберт Кочарян, создавший блок «Армения» вместе с главами партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном.