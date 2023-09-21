В Евлахе начались переговоры делегации армян Карабаха и представителей Баку

Делегация армян Нагорного Карабаха в азербайджанском городе Евлах // trend.az

CentralAsia (CA) - В азербайджанском Евлахе начались переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями Баку. Представители армянских жителей Карабаха прибыли в сопровождении российского миротворческого контингента, сообщает местное агентство Trend.

Азербайджанскую сторону на переговорах представляет депутат парламента Рамин Мамедов, в марте этого года назначенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона.

Армянскую сторону на переговорах представляют депутаты парламента непризнанного Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян, сообщает «Интерфакс».

Переговоры делегации армян Нагорного Карабаха и представителей властей Азербайджана были анонсированы 20 сентября, когда было объявлено о договоренности о прекращении огня.

Тогда власти непризнанной республики сообщали, что на встрече будут обсуждаться «вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».

Азербайджан 19 сентября объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. Азербайджанская сторона настаивала, что удары наносятся только по военным целям.

20 сентября власти непризнанной республики заявили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Соглашение предусматривает, что остававшиеся армянские военные будут выведены «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» в Нагорном Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена.

Ильхам Алиев заявил, что Баку за сутки выполнил все поставленные в рамках операции задачи. По его словам, Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большинство армянских военных в Карабахе были уничтожены. Азербайджанский президент подчеркнул, что у Баку «нет проблем» с армянским населением Карабаха.

Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил премьер Никол Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз опровергала наличие своих военных в Карабахе.