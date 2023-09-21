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Назарбаева исключили из состава Совета по управлению Нацфондом Казахстана
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) -  Депутаты Мажилиса 20 сентября приняли проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда», передаёт Orda.kz.

В него входят и поправки в закон «О Фонде национального благосостояния», которые исключают Назарбаева из Совета по управлению фондом.

Депутат Берик Бейсенгалиев разъяснил, почему приняли эти поправки.

«Есть Совет по управлению фондом «Самрук-Казына». При этом есть Совет директоров, есть правление. При этом Совет по управлению Фондом дублирует функции Совета директоров. Поэтому приняли решение упразднить Совет управления фондом. Совет директором остаётся, в нём нет Назарбаева», – разъяснил депутат.

Он отметил, что всё это происходит на основании того, что в Казахстане утратил силу закон о первом президенте. Поэтому сейчас Назарбаева методично лишают всех статусов и должностей.

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