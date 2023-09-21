Власти Ирана приняли закон, предусматривающий 10 лет тюрьмы для женщин, нарушивших исламский дресс-код

// Фото Службы новостей ООН/Дж.Чэнь

CentralAsia (CA) - Парламент Ирана принял законопроект, предусматривающий 10 лет тюремного заключения для женщин за нарушение исламского дресс-кода. Многие иранки отказываются покрывать голову с тех пор, как год назад страны охватили протесты против произвола властей и полиции нравов, сообщает «Би-би-си».

Законопроект называется «О хиджабе и целомудрии». За него проголосовали 152 члена парламента, против выступили 34 депутата, воздержались – 7.

Теперь его должен одобрить Совет стражей – орган конституционного надзора, после чего он станет полноценным законом.

Его цель – усилить контроль за соблюдением иранками исламского дресс-кода.

ООН предупреждает, что законопроект подвергнет женщин и девочек Ирана еще большему насилию и преследованиям.

Сейчас в Иране за неподобающий с точки зрения властей внешний вид женщины должны платить штрафы, они могут быть задержаны полицией.

Власти рассчитывают, что перспектива 10-летнего тюремного срока заставит женщин вернуться к исламскому дресс-коду.

Предполагается, что сначала закон «О хиджабе и целомудрии» будет действовать три года, и в зависимости от его эффективности может быть ратифицирован на постоянной основе.

Появление на публике с покрытой головой и шеей стало обязательным для всех жительниц Ирана с 1979 года, когда в стране произошла Исламская революция.

Появление на публике с покрытой головой и шеей стало обязательным для всех жительниц Ирана с 1979 года. После гибели в прошлом году 22-летней Махсы Амини от рук полиции нравов свыше 20% иранок выходят на улицы без хиджаба, в джинсах или в подобной одежде.