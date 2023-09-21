Алиев извинился перед Путиным за гибель российских миротворцев

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава Азербайджана принес свои извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Он пообещал, что все виновные понесут наказание.

«Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи Генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших»,— говорится в сообщении Кремля.

Во время разговора, который состоялся по инициативе азербайджанской стороны, президенты отметили «важность последовательной реализации достигнутых при содействии российских миротворцев договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе». Как отмечает Кремль, особое значение в этом контексте имеют начавшиеся переговоры Баку и Степанакерта. Первая встреча представителей обеих сторон прошла сегодня в азербайджанском Евлахе.

В сообщении Кремля отмечается, что Владимир Путин акцентировал важность на обеспечении безопасности армянского населения Карабаха. Ильхам Алиев заверил, что азербайджанская сторона готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Она продлилась сутки и завершилась решением властей непризнанной республики сложить оружие. В российском Минобороны сообщали, что решение о прекращении огня было принято в координации с миротворцами РФ.

Вечером, 20 сентября, Минобороны России сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах), был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в машине военные погибли, их число в военном ведомстве не уточнили. По информации «Первого канала», в результате обстрела погибли четверо российских миротворцев. Главред МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян писала о пяти погибших. Сегодня стало известно, что одним из погибших был замкомандующего российским миротворческим контингентом Иван Ковган.

Отмечается, что во время прошлого военного конфликта в Карабахе в 2020 году, вблизи армянского села Ерасха был сбит российский вертолет Ми-24. Тогда власти Азербайджана опубликовали заявление с извинениями, назвав произошедшее ошибкой. Тогда погибли два российских военослужащих.