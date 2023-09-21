Суд над Арманом Диким будет проходить в закрытом режиме

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - Уголовное дело в отношении Армана Джумагельдиева известного как Дикий Арман, Кайрата Кудайбергена и других будут рассматривать в закрытом режиме, сообщает пресс-служба алматинского суда.

21 сентября завершилось предварительное слушание по уголовному делу. Всего на скамье подсудимых – 45 человек. Им предъявили обвинение в превышении власти или должностных полномочий, создании, руководстве и участии в организованной преступной группе, грабеже, незаконном лишении свободы, организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года, бандитизме.

«В ходе слушаний суду заявили свыше ста ходатайств от участников процесса, в том числе об изменении и отмене мер пресечения подсудимым, о возврате и прекращении уголовного дела, о признании близких родственников защитниками. Также 10 потерпевших, один свидетель и один подсудимый по делу ходатайствовали перед судом о проведении процесса в закрытом формате. Они заявили об опасении за свою жизнь и безопасность своих семей и близких. Указанные ходатайства судом были удовлетворены», – сообщили в суде.

Главное судебное разбирательство по делу назначили на 6 октября.

Дикого Армана задержали 7 января 2022 года, Кайрата Кудайбергена – двумя с половиной месяцами позже. В июле 2022 года Кудайбергена лишили депутатского мандата и исключили из партии Amanat.

Следствие сообщало, что Кудайберген вместе с Джумагельдиевым организовал сбор людей в алматинской гостинице «Казахстан», призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти. Кудайберген, по версии следствия, также разделил людей на группы по десять человек и дал указание повязать белые повязки на рукава.

Кайрата Кудайбергена обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Дикий Арман обвиняется по 11 статьям, в их числе создание ОПГ, бандитизм, незаконное лишение свободы, незаконное ношение оружие, участие в массовых беспорядках.

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