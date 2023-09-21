Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе, командир корпуса ВС Азербайджана отстранен, - СМИ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержаны, сообщили источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс» в российском силовом ведомстве. По данным агентств, командира корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого могут быть виновны в их гибели, отстранили.

«Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей»,— рассказал агентствам источник. Другие подробности не приводятся.

20 сентября вечером Минобороны России сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах), обстреляли из стрелкового оружия. Все миротворцы погибли, но их число в военном ведомстве не указали.

По данным «Первого канала», погибших было четверо, главред МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян писала — пятеро. Сегодня стало известно, что одним из погибших был заместитель командующего российским миротворческим контингентом Иван Ковган.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед Владимиром Путиным за их гибель. Он пообещал провести тщательное расследование произошедшего и наказать виновных.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян говорил, что из-за действий вооруженных сил Азербайджана в регионе погибли 200 человек, более 400 получили ранения.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха предложили властям Азербайджана начать переговоры. Азербайджан согласился. С 13:00 20 сентября в Карабахе действует режим прекращения огня.