Встреча армян Нагорного Карабаха и представителей Азербайджана завершена. Окончательного соглашения между ними нет

CentralAsia (CA) - В городе Евлах завершилась встреча армян Нагорного Карабаха и представителей Азербайджана. Представитель армян Давид Бабаян по итогам переговоров заявил агентству Reuters, что окончательного соглашения с Баку нет, нужно согласовывать детали.

«У нас есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут», — сказал Бабаян.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, в свою очередь, заявил, что армянской стороне на встрече был передан проект мирного соглашения.

Соглашение с Арменией, цитирует РИА Новости выступление Амирбекова в эфире Sky News Arabia, будет содержать пять пунктов на основе международного права, в частности, обе страны обязаны будут не вмешиваться в дела друг друга. Отдельного договора с армянами Нагорного Карабаха, подчеркнул он, не требуется. Теперь, пишет ТАСС, это, по его словам, является внутренним делом Азербайджана.

Азербайджан 19 сентября объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. Азербайджанская сторона настаивала, что удары наносятся только по военным целям.

20 сентября власти непризнанной республики заявили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Тогда же власти непризнанной республики сообщили о планах провести встречу в городе Евлах, на которой будут обсуждаться «вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана»