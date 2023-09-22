Батцэцэг встретилась с министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшем

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх 19 сентября провела краткую встречу с министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшем, участвуя в общих комментариях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи с министром иностранных дел Латвии обсуждались возможности развития двустороннего сотрудничества между Латвией и Монголией, в том числе в сфере цифровизации, торговли и образования.

Министры иностранных дел двух стран также обменялись мнениями относительно российской агрессии против Украины и глобальных последствий, к которым она привела.

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