Монголия проявляет интерес к сотрудничеству с Беларусью в науке

Авид Будээбазар

CentralAsia (MNG) - Монголия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в науке, сообщил СМИ главный ученый секретарь Академии наук Монголии Авид Будээбазар в кулуарах заседания Совета Международной ассоциации академий наук.

«Мы хотим работать вместе с белорусскими учеными. Знаем, что в Беларуси очень хорошо развиты машиностроение, сельское хозяйство. Думаю, можно вместе работать по этим направлениям. У нас пока не так много совместных проектов, но, думаю, мы можем найти еще точки соприкосновения. Есть проекты в области физики, получения веществ из растений для производства лекарств. Пока совместно развиваем эти направления, думаю, найдем и другие», - отметил Авид Будээбазар.

Заседание Совета Международной ассоциации академий наук посвящено 30-летию со дня основания ассоциации. В нем принимают участие представители руководства национальных академий наук Беларуси, России, трех провинций Китая, Армении, Азербайджана, Кубы, Вьетнама, Монголии, Кыргызстана и др.

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