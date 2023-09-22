Хурэлсух провел двустороннюю встречу с премьер-министром Японии в США

CentralAsia (MNG) - В Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провел двустороннюю встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисида.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа приветствовал тот факт, что в ходе его государственного визита в Японию по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами стороны договорились активизировать стратегическое партнерство двух стран на основе общих демократических ценностей ​​и углубить «Специальное стратегическое партнерство ради мира и процветания». В этом контексте Ухнаагийн Хурэлсух выразил удовлетворение тем, что правительства Монголии и Японии тесно сотрудничают в области обеспечения реализации «дорожной картой» или программы действий партнерства на ближайшие десять лет.

Хурэлсух Ухнаа также подчеркнул приверженность Монголии вносить вклад в усилия международного сообщества по обеспечению устойчивого развития и выразил желание расширять сотрудничество в области изменения климата и опустынивания в регионе.

В ходе встречи, обсудив развитие двухсторонних отношений, региональную и международную повестку дня, стороны подтвердили свою готовность работать вместе с намерением укреплять сотрудничество, направленное на решение общих глобальных проблем, способствуя региональному миру и процветанию в рамках концепции «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

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