Хурэлсух Ухнаа встретился с генеральным секретарем ООН

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 21 сентября в здании Секретариата Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк (США) встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Президент заявил, что отдает приоритет развитию отношений и сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, и выразил желание внести свой вклад в решение глобальных проблем внутри организации.

В будущем он подтвердил, что будет тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций для обеспечения реализации Целей устойчивого развития, борьбы с изменением климата, а также доведения инициатив, выдвигаемых в сфере миротворчества, до практических результатов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил стабильное политическое и экономическое развитие Монголии как миролюбивой страны, способной решать региональные и международные проблемы и вносить вклад в деятельность ООН по развитию и поддержанию мира, выразил свою признательность.

Например, было отмечено, что оно вносит важный вклад в глобальные усилия по обеспечению безопасности Северо-Восточной Азии и борьбе с изменением климата.

Как сообщила пресс-служба Администрации президента, перед началом встречи Хурэлсух Ухнаа оставил запись в Книге почетных посетителей ООН с наилучшими пожеланиями для Организации.

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