Президент Монголии Хурэлсух встретился с президентом Республики Словения

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа в настоящее время участвует в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

21 сентября 2023 года президент Монголии встретился с Президентом Республики Словения Наташей Мусар.

Стороны обменялись мнениями о развитии традиционных дружественных отношений и сотрудничества, возможности реализации совместных проектов и программ в сферах торговли, экономики, культуры, гуманитаризма, туризма, охраны окружающей среды.

Они также обсудили многостороннее сотрудничество, включая усиление потенциала военной группы, которая будет направлена ​​в миротворческие операции ООН, и увеличение числа женщин-миротворцев.

За последние 20 лет Монголия направила более 20 000 военнослужащих для участия в миротворческих и международных военных операциях ООН, более 900 из них — женщины. Монголия занимает 20-е место по количеству женщин-миротворцев среди стран-доноров. Монголия поддерживает призыв Управления операций по поддержанию мира ООН увеличить количество женщин-военнослужащих до 15 процентов, а к 2027 году 15 процентов личного состава военной группы и 25 процентов личного состава, действующего самостоятельно, будут составлять женщины-военнослужащие.

В этом году Монголия и Республика Словения совместно отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения