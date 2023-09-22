Монголия планирует организовать ВЖК, а ООН выразила готовность принять участие в качестве соорганизатора

CentralAsia (MNG) - 21 сентября 2023 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, участвующий в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.

Стороны выразили удовлетворение расширением и развитием сотрудничества между Монголией и Организацией Объединенных Наций за последние 60 лет.

Амина Мохаммед выразила поддержку усилиям Монголии, ее активному участию и вкладу в деятельность ООН, включая международный мир и безопасность, поддержание мира и защиту интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Амина Мохаммед также сказала, что высоко оценивает важность принятых Монголией резолюций по вопросам образования, труда сельских женщин и кооперативов.

Монголия обсудила и одобрила более 90 резолюций по около 20 вопросам на Генеральной Ассамблее ООН, в том числе резолюции «Улучшение положения сельских девушек и женщин», «О роли кооперативов в социальном развитии» и «Об обучении грамоте».

Президент Хурэлсух Ухнаа подчеркнул, что Монголия является одной из ведущих стран региона с точки зрения гендерного равенства. Например, в последние годы были организованы международные и региональные конференции и мероприятия по вопросам женщин, мира и безопасности, а в следующем году планируется провести Всемирную женскую конференцию (ВЖК).

Эту инициативу приветствовала заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, которая выразила готовность принять участие в качестве соорганизатора.

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