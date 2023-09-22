Петр Павел пригласил Хурэлсуха принять участие в открытии выставки о Монгольской империи в Чехии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа в настоящее время участвует в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

В ходе этой работы 21 сентября 2023 года президент Монголии встретился с президентом Чехии Петром Павлом.

Стороны согласились, что желательно и дальше развивать традиционные и дружественные отношения, активно продвигать двустороннее и многостороннее сотрудничество.

Президент Монголии выразил благодарность за поддержку в запуске программы по реинтродукции дикой лошади Тахи на родину и подчеркнул, что это символ отношений между двумя странами.

В 1992 году чешская сторона привезла первые 16 диких лошадей Тахи из Пражского зоопарка в горы Хустайн Нуруу в аймаке Төв, и с тех пор было реализовано несколько проектов.

Президент Петр Павел заявил, что существует возможность расширения отношений и сотрудничества между двумя странами в области обороны, безопасности и культуры, и пригласил Хурэлсуха посетить их страну в следующем году и принять участие в открытии выставки о Монгольской империи в Чехии.

В Чехии проживают более 12 тысяч монгольских граждан, а с марта этого года реализуется Соглашение о социальном обеспечении между Монголией и Чехией.

Стороны подписали Соглашение о социальном обеспечении между Монголией и Чехией 20 мая 2019 года в Праге. Согласно этому, гражданин Монголии имеет возможность определить пенсию исходя из суммы времени, которое он проработал в своей стране и в Чехии. Иными словами, определение пенсий в Монголии или Чехии стало открытым согласно соответствующим законам обеих стран.

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